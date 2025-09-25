滝川クリステルのモノマネで知られる吉本新喜劇の金原早苗（38）が24日、自身のインスタグラムを更新。23日に奈良県橿原市内で開催されたボディコンテスト「マッスルゲート奈良かしはら大会」に出場し、ウーマンズレギンス163センチ超級で優勝、ウーマンズレギンスフィットネス163センチ超級で準優勝に輝いたことを報告した。 【写真】別人やん！優勝した金原、引き締まったスタイルにびっくり 金メダル・