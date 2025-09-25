6月公開の動画「マッチョな2人にインタビュー」では、発言者のお兄さん（パーソナルトレーナー）がカメラの前で仕事や私生活について赤裸々に語った。お兄さんは26歳のパーソナルトレーナーと、39歳のパーソナルトレーナー兼カフェ店員と共に登場し、日々のトレーニングやリアルな貯金の状況について本音を明かしている。 トレーニング経験に話が及ぶ