三井住友海上火災保険は、ＡＩ（人工知能）機能を搭載した防犯カメラで民家に近づくクマを検知し、スマートフォンのアプリを通じて利用者に知らせるサービスを１０月１日から始める。クマ以外の野生動物などの検知も可能という。同社が２０２３年１１月から販売している防犯カメラに、クマなどの検知機能を追加する。事前に設定すれば強い光を出してクマなどを撃退する機能を搭載した製品もあり、住宅向けの屋外カメラの本体価