日向坂46の最新シングル「お願いバッハ！」が、週間46万2747PTを記録し、9月25日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算15作目となる合算シングル1位を獲得。「合算シングル通算1位獲得作品数」は、歴代3位タイから、King & Prince、SixTONESとならぶ歴代2位タイ【※1】となった。【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開週間ポイントの内訳