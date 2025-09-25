ATEEZ（エイティーズ）の最新アルバム『Ashes to Light』（アッシュズ トゥー ライト）が、自己最高週間ポイントとなる週間11万6203PTを記録し、9月25日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で、自身通算4作目の1位を獲得した。【写真】可愛すぎませんか…？YEOSANGにイタズラするHONGJOONG週間ポイントの内訳は、CD：11万5428PT／ストリーミング：376PT／デジタルアルバム：399PT。本作はCDアルバムも初週11.5万枚を