アメリカ南部・テキサス州の移民捜査局の収容施設で24日、銃撃事件があり、容疑者を含む2人が死亡しました。アメリカ国土安全保障省などによりますと、銃撃事件があったのはテキサス州にある移民税関捜査局の収容施設で、24日朝、3人が撃たれ、1人が死亡し、2人が重体となっています。また、容疑者は自らを銃で撃ち、死亡したということです。撃たれた3人はいずれも施設の収容者で、移民捜査局の職員にけがはありませんでした。現