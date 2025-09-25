体調不良のため歌舞伎座公演を休演していた片岡仁左衛門（81）が24日、「秀山祭九月大歌舞伎」千秋楽で復帰した。仁左衛門は「通し狂言菅原伝授手習鑑」昼の部Aプロ「筆法伝授」「道明寺」で菅丞相（菅原道真）をつとめた。復帰した仁左衛門に大きな拍手が送られ、何度も「松嶋屋！」「15代目！」のかけ声が飛んだ。仁左衛門は20日の出演後、体調不良で翌21日の休演を発表し、代役を松本幸四郎がつとめた。10月は歌舞伎座「錦秋