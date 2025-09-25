自分の声が嫌い――。そんなコンプレックスを抱える女子高生がアカペラと出会い、少しずつ自分を解放できるようになっていく。そんな漫画「自分の声が嫌いな高校生がアカペラに出会う話」がXに投稿されている。 【漫画】『ヴォカライズ』を読む こちらは「月刊少年シリウス」（講談社）で連載中の『ヴォカライズ』第1話。音のない漫画でアカペラをどう描いたのか、そして物語に込めた思いを作者・小菊路ようさん（