新型「デリカミニ」と新しく登場した白い「デリ丸。」（筆者撮影）【写真】デリ丸。たくさん！三菱スターキャンプの現場から9月7日（日）午前5時半過ぎ、富士山から朝日が昇った。場所は、静岡県富士宮市「朝霧高原ふもとっぱらキャンプ場」。2年ぶりに訪れた「三菱スターキャンプ」では、各種アウトドア・コンテンツだけではなく、「デリカミニ」の実車公開や次期「パジェロ」に関する話題にも触れられ、盛りだくさんなイベントで