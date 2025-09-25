９月２９日スタートのＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時）のヒロインを演じる女優の郄石あかりが、現在放送中の「あんぱん」の今田美桜からの粋な差し入れを披露した。郄石は２４日、自身のインスタグラムを更新。「夢の…ヤムおんちゃんのあんぱん…元気１００倍です。ありがとうございます泣」と記し、今田から差し入れとして贈られた「あんぱん」の劇中に登場する「ヤムおんちゃん」の名前