お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。かつて人気を博したミュージシャンと再会した。この日は先週に引き続き、女優・小野花梨（27）のやりたい事をプロデュースする企画。そこで大阪の音楽専門学校「OSM大阪スクールオブミュージック専門学校」を訪問した。実際に授業をしているというので見学に訪れると、そこには講師で元「プリンセスプリンセス」