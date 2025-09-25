【MLB】ダイヤモンドバックス5ー4ドジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）【映像】大谷、163キロ剛速球→打者の前を“爆速通過”9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、粘る相手打者に対し、ドジャース・大谷翔平が163キロの剛速球で三振を奪った場面が話題となっている。4回裏ダイヤモンドバックスの攻撃、無死一塁の場面で打席に立った3番のコ