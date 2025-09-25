【ブリュッセル＝上杉洋司】米国のトランプ大統領は、ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との２３日の会談後、「ウクライナに領土を取り戻させよう」などと語り、従来よりもウクライナ寄りの姿勢を鮮明にした。ただ、トランプ氏の和平を巡る言動はこれまでも変遷しており、ウクライナは早期に対露圧力の強化を実現させたい考えだ。トランプ氏はこれまで、ロシアとウクライナ間の「土地の交換