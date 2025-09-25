◇MLB マリナーズ4-3ロッキーズ（日本時間24日、T-モバイル・パーク）マリナーズがイチロー氏の思いを胸に戦いポストシーズン進出を決めました。日本時間8月10日、アジア人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏がマリナーズの本拠地で永久欠番セレモニーを行いました。約13分に及ぶ英語でのスピーチの中には選手らの胸に刻まれる言葉が幾度も出てきました。その中の一節。「Seize the moment（この瞬間をつかめ）」。2025