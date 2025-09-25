学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表すドラマは？意外と難しいこのクイズ。「🏃‍♀️💔🙈💍💡」が表すドラマは一体なんでしょうか？ヒントは、作中で夫婦役を演じた2人は、数年後に現実でも結婚しました♡あなたは正解がわかりまし