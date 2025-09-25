みなさんは、自身の老後をどの程度楽しみにしていますか。世論調査会社のイプソス株式会社（東京都港区）が実施した「高齢化」に関する意識調査によると、「老後を楽しみにしている」日本人は、ベビーブーマー世代が最も高くなったのに対して、Z世代が最も低いことが明らかになりました。【調査結果を見る】老後を楽しみにしているのはどの世代？調査は、世界32カ国の2万3745人を対象として、2025年1月〜2月の期間にインターネット