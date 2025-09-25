◆ 「この投球を続けられるなら来年は一気に飛躍する」プロ初完封を挙げたロッテ・木村優人について、24日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』の解説陣が言及した。7回途中まで西武打線を相手に完全投球。一死から滝澤夏央にヒットを打たれたものの、そこから崩れることなく9回を投げ抜いた。3安打7奪三振無失点の快投で3勝目をマークした。この日の投球を見た達川光男氏は「勝てる要素が詰まっている投手」と