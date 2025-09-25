現地時間９月24日に開催されたラ・リーガの第６節で、久保建英が所属する18位のレアル・ソシエダが、浅野拓磨を擁する19位のマジョルカとホームで対戦した。浅野がベンチスタートとなったなか、先発出場で右ウイングに入った久保は19分、ショートコーナーからピンポイントクロスを送り込むも、アランブルがヘディングシュートをミスし、決定機を逃す。22分には、バレネチェアにチャンスが訪れるも、大きく外してしまう。41分