肉厚で甘みが強い幻のタマネギ「札幌黄」をご存じでしょうか。栽培が難しいため、年々生産する農家が減少していますが、その「札幌黄」をおいしく食べて応援しようという取り組みが始まっています。ローストした野菜とチーズの上になみなみと注がれるスープカレー。札幌市東区のスープカレー店で提供しているのは、東区発祥のタマネギ「札幌黄」がまるまる１玉入ったスープカレー