9月は認知症への理解を深めるための「認知症月間」です。厚生労働省の2022年の推計によりますと、高齢者の3.6人に1人が認知症またはその予備群とされています。誰もが認知症になる可能性がある中、認知症の人を見守り支えようという動きが広がっています。 【写真を見る】認知症と共に生きる人々を支える地域の取り組み ＜講師＞ 「認知症の方は言葉を理解するのが難しい場合がよくあります。ゆっくりと簡潔な言葉で伝えてみて