アメリカのルビオ国務長官はロシアのラブロフ外相と会談し、ウクライナ侵攻の終結に向けたロシアの対応を迫りました。アメリカとロシアの外相会談は24日、国連総会が開かれているニューヨークで行われました。アメリカ側の発表によりますと、会談でルビオ氏はラブロフ氏に対し、ウクライナ侵攻での殺りくをやめるよう求めるトランプ大統領の考えを伝えるとともに、戦闘の終結に向けたロシアの対応を迫りました。これに対し、ロシア