ウクライナのゼレンスキー大統領が24日、国連総会で演説し、ロシアのプーチン大統領は戦争を拡大することで継続しようとしていると警鐘を鳴らしました。ウクライナゼレンスキー大統領「ウクライナは最初の標的に過ぎず、現在、露の無人機は欧州中で飛んでいる。軍事作戦はすでに各国に広がっていて、プーチン大統領は戦争を拡大することで継続しようとしている」また、ゼレンスキー大統領は「国際機関があまりにも弱体化している