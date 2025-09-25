◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-3 楽天(24日、楽天モバイルパーク)ソフトバンクが連敗をストップし、優勝マジックを「4」としました。首位ながら4連敗中、すべて1点差の僅差で敗れていたソフトバンクはこの日、打順を大きく入れ替えて臨みました。するとその打線が初回から機能します。先頭の柳田悠岐選手がライト線への2塁打を放つと、近藤健介選手と栗原陵矢選手がヒットで続き、ノーアウト満塁のチャンス。中村晃選手がセ