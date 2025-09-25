佐々木朗希（c）SANKEI ＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースのロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦前の囲み取材で佐々木朗希投手（23）の今後の起用方針について言及した