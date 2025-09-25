【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 1−0 マジョルカ（日本時間9月25日／アノエタ）【映像】久保の「絶妙スルーパス」レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、見事なダイレクトパスで決勝ゴールを演出した。日本時間9月25日、ラ・リーガ6節のマジョルカ戦で久保は右ウイングとして先発出場。前半から何度かチャンスに絡むと、後半開始早々の49分に決定的な仕事を果たす。ハイプレスから敵陣左サイドでボール奪取に