アメリカ・テキサス州の移民収容施設で収容されていた3人が銃撃されて死傷し、捜査当局はICE（移民税関捜査局）を狙った事件とみて捜査しています。テキサス州ダラスで24日早朝、ICE（移民税関捜査局）の移民収容施設に向かって、隣接する建物の屋根から容疑者が無差別に銃を発砲しました。これにより車で移送中の収容者1人が死亡し、2人が重体です。一方、ICEの職員にけがはありませんでした。容疑者は銃で自らを撃って死亡し、そ