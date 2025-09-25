[9.24 ラ・リーガ第6節 ソシエダ 1-0 マジョルカ]ラ・リーガは24日、第6節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがFW浅野拓磨所属のマジョルカを1-0で破った。互いに未勝利の下位対決を制したソシエダは待望の今季初白星で降格圏を脱出。2試合連続で先発した久保は絶妙なワンタッチスルーパスで先制点の崩しを演出し、勝利に貢献した。一方、ベンチスタートの浅野は出番がなく、チームも6戦勝ちなしで降格圏にとどまった。試