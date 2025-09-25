【ラ・リーガ第6節】(アノエタ)ソシエダ 1-0(前半0-0)マジョルカ<得点者>[ソ]ミケル・オヤルサバル(49分)<警告>[ソ]ブライス・メンデス(34分)、ベニャト・トゥリエンテス(86分)[マ]パブロ・マフェオ(20分)、アントニオ・サンチェス(34分)観衆:22,442人└ソシエダ、マジョルカとの“未勝利対決”制して今季初白星&降格圏脱出!! 久保建英の絶妙スルーパス起点に決勝点