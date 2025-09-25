[9.24 ELリーグフェーズ第1節 レッドスター 1-1 セルティック]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は24日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、日本人4選手が所属するセルティック(スコットランド)はレッドスター(セルビア)と1ー1で引き分けた。セルティックはFW前田大然とMF旗手怜央が先発したが、前田は前半限りで交代し、旗手も後半23分にピッチを退き、不完全燃焼のEL初戦となった。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)プレーオフでカイ