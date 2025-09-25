【ELリーグフェーズ第1節】(Estádio Municipal de Braga)ブラガ 1-0(前半0-0)フェイエノールト<得点者>[ブ]フラン ナヴァーロ(79分)<警告>[ブ]ビクトル ゴメス(90分+1)[フ]O. Targhalline(69分)、L. Valente(76分)└渡辺剛は苦いELデビューに…フェイエノールトが上田綺世を完全休養も黒星発進