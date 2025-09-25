【ELリーグフェーズ第1節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-1(前半1-0)バーゼル<得点者>[フ]パトリック・オスターハーゲ(31分)、マキシミリアン・エッゲシュタイン(57分)[バ]P. Otele(84分)<警告>[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(70分)、フィリップ・トロイ(89分)[バ]常本佳吾(42分)、アルビアン アイエティ(90分+3)、L. Magnin(60分)