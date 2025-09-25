[9.24 EL第1節 ブラガ 1-0 フェイエノールト]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は24日、各地でリーグフェーズ第1節を開催した。フェイエノールトは敵地でブラガと対戦し、0-1で敗れた。リーグ6戦5発のFW上田綺世はメンバー外で完全休養。主力組のDF渡辺剛は後半途中からの出場でELデビューを飾ったが、マークに付いた相手FWに決勝点を許した。フェイエノールトは前半24分、MFガウスー・ディアラが左サイドからワンツーでペナルティエリ