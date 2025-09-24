花王が手掛けるヘアケアブランド「メリット（merit）」が、新製品「オソロ（Osolo）」のシャンプーとコンディショナーを10月4日に発売する（本体450mL 1100円、詰め替え 340mL 770円 ※編集部調べ）。併せて新作発表会を開催し、同ブランドアンバサダーを務めるモデルの長谷川潤が登壇。新製品やCM撮影時の思い出などを語った。 【画像をもっと見る】 オソロはメリットの掲げる家族との関わりの中から、母と娘の関係性に着目。