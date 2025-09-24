ジュン アシダが、目黒区の「ふるさと納税」の返礼品に「ジュン アシダ（jun ashida）」「タエ アシダ（TAE ASHIDA）」「タエ アシダ メンズ（TAE ASHIDA Men's）」「ミス アシダ（miss ashida）」を9月25日に登録する。ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「東急ふるさとパレット」で申し込みができるようになる。なお、返礼品にプレタポルテのメゾンが登録されるのは初めて。 【画像をもっと