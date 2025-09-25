23日、ニューヨークで、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談したトランプ米大統領（ゲッティ＝共同）日米両政府が韓国で10月末に開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせ、トランプ米大統領の来日を調整していることが分かった。日本政府関係者が25日明らかにした。トランプ氏はAPEC首脳会議に出席予定で、来日が実現すれば今年1月の第2次政権発足後初めて。退陣表明した石破茂首相の後任と会談する初の機会