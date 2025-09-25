8月21日の長崎公演を皮切りに全国9ヵ所を回る＜JURASSIC SOUNDS TOUR＞が、途中、横山健(G, Vo)が体調を崩しながらも、9月17日の東京・渋谷Spotify O-EASTで無事ツアーファイナルを迎えた。1公演も飛ばさなかったことからハードなツアーになったことは想像に難くない。後述するように、その間、横山はいろいろ思うところがあったようだが、結果、ファイナル公演は体調の回復も含め、さまざまなことから解き放たれ、いつにも増して