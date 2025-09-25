旬な人が深くハマっている趣味について聞く連載。第19回は、連続テレビ小説『あんぱん』で嵩の親友でメイコの夫、“けんちゃん”こと辛島健太郎を演じる高橋文哉さんが登場。愛機・ライカをメディアで初公開してくれました。『週刊文春WOMAN2025夏号』より一部を抜粋・掲載します。【画像】歌舞伎町ロケで「あんぱん」健太郎役とちがう妖艶な魅力！ 高橋文哉さんの写真を全部見る◆ ◆ ◆ 外国人観光客でごった返す街を歩