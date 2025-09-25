岩手県出身の双子の兄弟、松田文登・崇弥両氏が2018年に設立したヘラルボニーは、国内外の障害のある約240人の「異彩を放つ作家」とライセンス契約を締結、2000点以上の作品をデータ化している。提携企業にはJAL、丸井グループ、JR東日本など、錚々たる名前が並ぶ。7月からは、ヘラルボニーの財務戦略顧問に金融・財務畑で活躍してきた星直人氏が就任。今注目を集めるヘラルボニーの経営陣が、経営学者・楠木建に起業秘話を語った