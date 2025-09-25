exist†traceが11月19日、ニューアルバム『WHO I AM』をリリースすることが発表となった。オリジナルフルアルバムとしては2014年9月リリースのアルバム『WORLD MAKER』以来、約11年ぶり。新譜としては2020年7月リリースのEP『The Only Garden』以来、約5年4ヶ月ぶりとなる。『WHO I AM』には、これまでのライブ活動の中で初披露を重ねてファンと共に育ててきた楽曲群に加え、同アルバムのために書き下ろした新曲を含む全11曲が収録