津田篤宏（ダイアン）が、波瑠と川栄李奈がダブル主演する10月10日スタートのドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）で金曜ドラマ初出演を果たす。【写真】波瑠×川栄李奈、10月期ドラマ『フェイクマミー』でW主演！禁断の“母親なりすまし”からはじまる物語本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エ