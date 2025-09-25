タレント・グラビアアイドルの伊藤愛真が、24日に自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクと撮影したオフショットに絶賛の声が集まっている。【別カット】大型バイクをクールに乗りこなす伊藤愛真（ほか4枚）2017年頃にSNSで“かわいすぎるビールの売り子”として話題になり、その後スカウトをきっかけに芸能界デビューした伊藤。バイク好きである彼女は「月刊オートバイwebがUPされましたっ佐々木さんにたくさんインタビ