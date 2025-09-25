敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投した。しかしチームは9回に4-5でサヨナラ負け。3回には打球が直撃するアクシデントに襲われた。これには敵地実況席も心配していた。3回、先頭のトーマスが放った105.8マイル（約170キロ）の痛烈な打球が大谷を急襲。グラブに当たると一瞬ボ