◆東都大学野球秋季リーグ戦第２週第１日▽亜大６ー２駒大（２４日・神宮）亜大はドラフト上位候補に挙がる最速１５２キロ右腕・斉藤汰直（たいち、４年）が駒大を８安打１０三振２失点に抑えて完投し、今季初勝利を挙げた。１４３球を投げ抜いた。斉藤は、エースのプライドを胸にマウンドに最後まで立ち続けた。「開幕週に連敗したので、今日が一番大事だと分かっていました」。中大との開幕戦で先発したものの、６回途中３失