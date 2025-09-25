兄弟デュオ「ビリー・バンバン」で活躍したミュージシャンの菅原孝（すがわら・たかし）さんが１１日午後４時３４分、肺炎のため、都内の病院で死去した。所属事務所が２４日、発表した。８１歳だった。葬儀は妻のけい子さんが喪主を務め、近親者のみで執り行った。孝さんは１４年に脳出血を患い、リハビリに励んでいた。訃（ふ）報を受けて、弟・進（７８）や、芸能界からも追悼のコメントが寄せられた。優しい歌声と、弟・進