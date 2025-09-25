自民党総裁選（来月４日投開票）に立候補した５人が２４日、都内で開かれた日本記者クラブ主催の討論会に出席した。活発な論戦が期待されたが、相手の意見への同調発言が続出する異例の展開となった。各候補が相手を指名して質問する形式の討論会前半。小泉進次郎農相（４４）は林芳正官房長官（６４）に「肝いりの日本版ユニバーサルクレジットについては…」と質問すると、林氏からは「よくぞ聞いてくれました！」の声。小泉