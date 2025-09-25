◆日本テレビ盃追い切り（２４日・栗東トレセン）日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋）でドバイ・ワールドＣ（３着）以来の実戦を迎えるフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作厩舎）が２４日、栗東・ＣＷコースで豪快な動きを見せた。内からコンティノアール（５歳オープン）を６馬身追走。手綱を動かされると、直線でパワフルに脚を伸ばし、６ハロン８０秒６―１１秒１で２馬身突き放した。矢作調教師は「涼しくなっ