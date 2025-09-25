プルーンとオールブランの売り上げが、イギリスで急増している。消化機能を上げる理由で、同国では時に高齢者のステレオタイプと結びつけられていた両食品だが、今回の人気の背景には「ファイバーマキシング（食物繊維の最大化）」と呼ばれるZ世代の健康ブームがあるという。若年層のイギリス人が現在、高繊維食品を積極的に取り入れ、甘いスナックからひよこ豆やチアシード、プルーンといったものに鞍替えしていることが判明した