〈「白いワンピースの裾をあげてみてと言われ…」6歳で子役デビュー、「おはガール」も経験した『あんぱん』三女・原菜乃華の“意外と苦労人”な女優人生〉から続くちょっと贔屓が過ぎないか。「今日の蘭子」のことである。朝ドラこと連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）で河合優実が演じている蘭子について、『あさイチ』で博多華丸が一時期、蘭子のことばかり発言していた。それに「今日の蘭子」というコーナー名のようなものま