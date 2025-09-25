ハイセンスジャパンが、世界最大級となる116インチの大画面MiniLED 4K液晶テレビ「116U9R」を2025年9月24日に発売しました。約2.5m×1.4mもの圧倒的な大画面で、臨場感溢れる映像体験を楽しめます。 ハイセンス MiniLED 4K液晶テレビ「116U9R」  価格: オープン価格発売日: 2025年9月24日（水）画面サイズ: 116インチ（約2.5m×1.4m）種類: MiniLED 4K液晶テレビ 総合家電メーカーのハイセンスジャパンが、世