秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、大阪・関西万博を視察されました。悠仁さまの単独での地方公務は初めてです。24日、大阪入りした悠仁さまは初めて万博会場を訪れ、「日本館」を見学されました。悠仁さまは、微生物によって分解されるプラスチックについて説明を受け「分解されていくと最終的にどうなっていくんですか？」などと質問し、「日本の技術力によってどのような将来が導かれるのかというのを見せていただいた気がします